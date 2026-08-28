В Уфе 29 и 30 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе в последние выходные августа организуют сельхозярмарки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 29 и 30 августа пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки. На площадках выходного дня жители города смогут приобрести овощи, фрукты, мед и другие продукты непосредственно у башкирских производителей.

В субботу, 29 августа, торговля развернется на участке дороги по улице Правды - от Ухтомского до Новороссийской, на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, а также перед Дворцом спорта, Дворцом Орджоникидзе и Дворцом молодежи.

Кроме того, в субботу ярмарки будут работать на площадках по улице Мушникова - бульвару Баландина, возле парка «Волна» и по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20.

В воскресенье, 30 августа, часть площадок продолжит работу. Приобрести продукцию можно будет на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, по улице Мушникова - бульвару Баландина, перед Дворцом спорта, Дворцом Орджоникидзе и Дворцом молодежи, а также на улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20.

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