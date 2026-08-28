В Башкирии продолжаются поиски пропавшего уфимца, которому нужна медицинская помощь

Пропавшего в Уфе 34-летнего мужчину разыскивают с начала июля.

В Башкирии продолжаются поиски 34-летнего жителя Уфы Азата Гарипова. Мужчина пропал в начале июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «БаРС».

На момент исчезновения уфимец был одет в синюю футболку, черные шорты и сланцы.

Рост мужчины составляет 170 см, телосложение среднее, волосы черные, глаза карие. Отмечается, что Азату Гарипову требуется медицинская помощь.

Всех, кто знает, где может находиться мужчина, просят сообщить информацию по телефонам 8 937 3 102 112 или 112.

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