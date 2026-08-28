Прокуратура помогла 13 работникам в Уфе получить 3,7 млн рублей зарплаты

13 работников в Уфе получили задержанную зарплату после проверки прокуратуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района Уфы добилась погашения задолженности по заработной плате перед 13 сотрудниками коммерческой организации. Компания не выплачивала работникам деньги за апрель-июль 2026 года.

Общая сумма задолженности превысила 3,7 млн рублей. Нарушение трудового законодательства выявили в ходе прокурорской проверки.

Для восстановления прав сотрудников прокуратура внесла руководителю организации представление, а также возбудила дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ - за невыплату или неполную выплату зарплаты в установленный срок.

После принятых мер задолженность перед работниками полностью погашена.

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