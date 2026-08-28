Уфа подготовится к отопительному сезону к 15 сентября: что будет с УК, которые не успеют

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Уфа готовится к отопительному сезону. Управляющие компании, не выполнившие требования к середине следующего месяца, будут наказаны. Об этом заявил первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников на заседании городского оперативного штаба по вопросам ЖКХ.

Работы по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям внутридомовых инженерных сетей в городе фактически завершены. Остается получить 168 актов по гидравлическим испытаниям. Основные причины задержки — промывка расходомеров в домах с замечаниями прошлого сезона и согласование гидравлических расчетов с ресурсоснабжающими организациями.

УК, не достигшие критериев готовности к 15 сентября, получат предостережения. Информацию о нарушителях также передадут в Госжилинспекцию и прокуратуру.