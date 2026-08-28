Веселье на батуте закончилось для девочки сущим кошмаром: владелец аттракциона потребовал снизить сумму моральной компенсации для нее

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владелец батутного центра в Башкирии выплатит 250 тысяч рублей за травму ребенка. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

В августе прошлого года несовершеннолетняя получила тяжелую травму в развлекательном центре в Туймазах. Подростку потребовались госпитализация и операция. Из-за травмы девочка перешла на индивидуальное обучение и получила запрет на занятия физкультурой.

Суд установил, что предприниматель не обеспечил безопасность услуги: не проводил инструктаж по технике безопасности и не организовал надлежащий контроль за детьми в зоне батута. С владельца взыскали 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ответчик обжаловал решение и просил снизить сумму до 50 тысяч рублей. Верховный суд Башкирии не стал ничего менять.

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