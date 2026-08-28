Мужчине проткнули ножом легкое: башкирские врачи спасли его жизнь

Фото: Минздрав Башкирии

Башкирские врачи спасли жизнь серьезного раненого мужчины. Об этом рассказал глава Министерство здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Пациент поступил в приемное отделение Благовещенской ЦРБ с тяжелым ранением грудной клетки. Хирурги обнаружили повреждение легочной паренхимы – травму, грозящую пневмотораксом, скоплением крови или легочным кровотечением.

Для определения оптимальной тактики лечения к консультации привлекли торакального хирурга из Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова. Специалисты совместно провели ушивание легкого, санацию плевральной полости и установили дренаж. Операция прошла успешно, пациент уже выписан из больницы.

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