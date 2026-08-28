За неделю в Башкирии скакнули цены на гречку, сахар и макароны

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В Башкирии за неделю подорожали гречка, сахар и макароны. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 18 по 24 августа гречневая крупа-ядрица подорожала на 2,04%. На этой неделе ее средняя цена составила 67,45 рубля. Также жителям республики на 1,72% больше придется отдать за сахар-песок (средняя цена – 77,28 рублей) и на 0,94% за макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (96,44 рубля).

Однако на этой неделе на 4,72% подешевели картофель (52,70 рубля), на 4,65% – морковь (53,89 рубля), на 4,41% – белокочанная капуста (44,59 рубля).

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