Девочку из Уфы не захотели брать в 10 класс: директор школы наказан

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Уфе директора школы наказали за отказ принять девочку в 10 класс. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Уфимец обратился в школу с заявлением о приеме дочери в 10 класс, однако получил отказ под предлогом отсутствия свободных мест. При этом девочка проживает на территории, закрепленной за этой школой, и имела право участвовать в индивидуальном отборе для профильного обучения.

После вмешательства прокуратуры права ученицы восстановили. Директора школы привлекли к административной ответственности за нарушение права на образование, еще двух должностных лиц наказали в дисциплинарном порядке.

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