9,5 тысяч заболевших за неделю: опасная инфекция распространяется по всей Башкирии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за неделю зафиксировали почти 9,5 тысяч случаев ОРВИ. За семь дней показатель вырос на 11%.

Очередной сезонный подъем заболеваемости ожидается в сентябре, когда дети и взрослые вернутся в коллективы. Вакцинация от гриппа начнется уже в середине сентября – с первой поставкой вакцины.

Врачи рекомендуют прививаться до начала активного распространения вируса. В первую очередь вакцину получат уязвимые группы: дети, беременные, люди с хроническими заболеваниями и те, кому исполнилось 65 лет и более.

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