Уфимка умерла после укола обезболивающего: в ее смерти обвиняют нейрохирурга

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе врач предстанет перед судом за гибель пациентки. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

В январе прошлого года 52-летняя женщина обратилась в больницу с болями в пояснице и была госпитализирована. В тот же день нейрохирург без необходимых диагностических исследований, не собрав сведений об аллергических реакциях и не получив согласия пациентки, провел ей блокаду с введением обезболивающего. У женщины развился анафилактический шок тяжелой степени, однако врач не ввел препарат для купирования острой реакции. В итоге пациентка скончалась.

Судебная экспертиза подтвердила прямую связь между действиями врача и смертью женщины. Материалы возбужденного уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» направлены в суд.

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