Супруги из Башкирии организовали у себя дома детский лагерь: с ним много что оказалось не так

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белорецком районе Башкирии по решению суда закрыли нелегальный детский лагерь. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

Несанкционированный лагерь для детей выявили в жилом доме в селе Верхний Авзян. На момент проверки там были шестеро детей в возрасте от 10 до 14 лет, никто из них родней супругам-хозяевам не приходился.

Сведений об организации в реестре детских лагерей республики не было. В доме и хозяйственных постройках также выявили нарушения требований пожарной безопасности, создававшие угрозу жизни детей.

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел иск прокурора и запретил хозяевам оказывать услуги по организации детского отдыха в жилом доме. Ответчики признали требования в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу.

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