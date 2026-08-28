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НовостиОбщество28 августа 2026 6:20

«Лес ошибок не прощает»: 27 детей пропали на природе в Башкирии

В лесах Башкирии потерялись 27 детей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала лета в башкирских лесах заблудились 149 человек. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

С июня в Систему-112 поступило 98 сообщений о потерявшихся на природе. Среди заблудившихся – 27 детей.

В ГК ЧС напомнили правила безопасности. Перед выходом в лес нужно зарядить телефон, сообщить родным маршрут и время возвращения, надеть яркую одежду и не ходить в лес в одиночку. Детей нельзя отпускать одних даже в знакомых местах.

Если заблудились – звоните по номеру 112, оставайтесь на месте и подавайте звуковые сигналы. Чем меньше передвигаетесь, тем быстрее вас найдут спасатели.

– Помните: лес ошибок не прощает, но ваша внимательность и подготовка могут спасти жизнь. Берегите себя и своих близких! – заявили в экстренном ведомстве.

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