Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 августа 2026 6:02

Все едва не кончилось трагедией: в Уфе двухлетний ребенок оказался в открытом окне на втором этаже

В Уфе двухлетний ребенок едва не упал с подоконника второго этажа
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

В Уфе спасатели сняли двухлетнего ребенка с подоконника второго этажа. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

На улице Адмирала Ушакова прохожие заметили малыша, стоявшего в открытом окне, и вызвали экстренные службы. Мать и бабушка ребенка были на улице и не могли попасть в квартиру – дверь была заперта изнутри.

Спасатели обнаружили, что балкон открыт, развернули трехколенную лестницу и проникли в квартиру. Внутри спал мужчина, не подозревавший об опасности. Спасатель аккуратно снял ребенка с подоконника и открыл дверь полицейским.

В УГЗ напомнили: не оставляйте детей без присмотра и устанавливайте на окна специальные ограничители. Единый номер спасения – 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.