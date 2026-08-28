Все едва не кончилось трагедией: в Уфе двухлетний ребенок оказался в открытом окне на втором этаже

Фото: УГЗ Уфы

В Уфе спасатели сняли двухлетнего ребенка с подоконника второго этажа. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

На улице Адмирала Ушакова прохожие заметили малыша, стоявшего в открытом окне, и вызвали экстренные службы. Мать и бабушка ребенка были на улице и не могли попасть в квартиру – дверь была заперта изнутри.

Спасатели обнаружили, что балкон открыт, развернули трехколенную лестницу и проникли в квартиру. Внутри спал мужчина, не подозревавший об опасности. Спасатель аккуратно снял ребенка с подоконника и открыл дверь полицейским.

В УГЗ напомнили: не оставляйте детей без присмотра и устанавливайте на окна специальные ограничители. Единый номер спасения – 112.

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