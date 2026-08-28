Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2026 5:04

Жительница Башкирии привлекла человека к военной службе, но обещанной выплаты за это не получила

В Башкирии женщине отказали в выплате за привлечение человека к военной службе
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

После вмешательства прокуратуры жительница Башкирии получит соцподдержку. Об этом рассказали в надзорном ведомстве республики.

Жительница Аургазинского района обратилась в прокуратуру после того, как ей неправомерно отказали в единовременной выплате. Она положена за содействие в привлечении человека к заключению контракта о военной службе для участия в специальной военной операции.

После вмешательства прокуроров права женщины восстановили и назначили выплату в размере 250 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.