Жительница Башкирии привлекла человека к военной службе, но обещанной выплаты за это не получила

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После вмешательства прокуратуры жительница Башкирии получит соцподдержку. Об этом рассказали в надзорном ведомстве республики.

Жительница Аургазинского района обратилась в прокуратуру после того, как ей неправомерно отказали в единовременной выплате. Она положена за содействие в привлечении человека к заключению контракта о военной службе для участия в специальной военной операции.

После вмешательства прокуроров права женщины восстановили и назначили выплату в размере 250 тысяч рублей.

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