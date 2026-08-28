«Установил контроль за криминальной средой в Башкирии»: силовики задержали 69-летнего лидера преступного мира республики

Фото: ФСБ Башкирии

В Башкирии задержали 69-летнего лидера преступной иерархии. Об этом рассказали в МВД и ФСБ республики.

На жителя Москвы завели уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Мужчина – ранее неоднократно судимый, в том числе за особо тяжкие преступления.

По данным силовиков, подозреваемый получил криминальный статус в соответствии с традициями уголовной среды и установил контроль над криминальным миром на территории республики.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину в Москве и доставили в Уфу для проведения следственных действий. В ходе обысков по местам его регистрации и проживания изъяли необходимые для следствия предметы и документы. Орджоникидзевский районный суд Уфы постановил заключить подозреваемого под стражу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.