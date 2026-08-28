ЧП в башкирских лесах: природных пожарах выгорело почти 800 гектаров

no_titile Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с начала года выгорело почти 800 гектаров леса и сухой растительности. Об этом рассказали в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

За прошедшие сутки зафиксировали одно загорание сухой растительности в Абзелиловском районе.

С начала 2026 года в республике возникло 20 очагов лесных пожаров на площади более 97 гектаров и 241 загорание сухой растительности на площади более 682 гектаров.

– Ситуация находится на контроле, – заверили в ГК ЧС.

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