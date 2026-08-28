Столкнулись лоб в лоб: в Башкирии в ДТП погибли два человека

В Абзелиловском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.
Авария произошла на пятом километре автодороги Магнитогорск – Аэропорт. Lada X-Ray и Belgee X50 столкнулись лоб в лоб. Два человека погибли, четверо пострадали.
На место выехали сотрудники управления Госавтоинспекции республики для выяснения обстоятельств произошедшего.
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