Столкнулись лоб в лоб: в Башкирии в ДТП погибли два человека

Фото: ГАИ Башкирии

В Абзелиловском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

Авария произошла на пятом километре автодороги Магнитогорск – Аэропорт. Lada X-Ray и Belgee X50 столкнулись лоб в лоб. Два человека погибли, четверо пострадали.

На место выехали сотрудники управления Госавтоинспекции республики для выяснения обстоятельств произошедшего.

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