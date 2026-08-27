В Уфе полицейского заподозрили в организации фиктивных браков ради выплат военнослужащих

Экс-полицейский из Уфы мог организовать фиктивные браки ради миллионов рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе пресекли деятельность группы из четырех человек, которую подозревают в хищении денежных выплат у военнослужащих, заключивших контракты с Министерством обороны России. При этом один из фигурантов на момент совершения преступлений служил в патрульно-постовой службе.

По данным МВД по Башкирии, мошенническая схема действовала с января 2025 года по апрель 2026 года. Злоумышленники похищали выплаты, предназначенные военнослужащим по контракту. Один из потерпевших - житель Мелеуза. По предварительным данным, ему причинили ущерб на сумму не менее 3,4 млн рублей.

Ранее о предполагаемой схеме сообщала «База». По данным издания, инспектор мобильного взвода ППС находил мужчин, которые совершили правонарушения или ранее имели проблемы с законом. Им якобы предлагали заключить контракт на военную службу и оформить фиктивный брак с женщиной, которую приводил полицейский.

По версии «Базы», после заключения брака выплаты, предназначенные военнослужащему, получала его супруга. В роли «невест», как утверждало издание, выступали женщины, получавшие вознаграждение за участие в схеме. В одном из эпизодов сумма полученных таким образом выплат составила 2,2 млн рублей.

При этом официально МВД не подтверждает детали о фиктивных браках. Ведомство сообщает, что в отношении четырех фигурантов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что один из задержанных на момент совершения преступлений являлся сотрудником патрульно-постовой службы. В мае 2026 года его уволили из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Сейчас следователи устанавливают все эпизоды предполагаемой преступной деятельности и полный круг потерпевших.

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