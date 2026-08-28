До +17 днем и всего +1 ночью: стало известно, какой будет погода в Башкирии в конце августа

Башкирию ждут прохладные выходные с небольшими дождями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в последние выходные августа заметно похолодает. Днем температура воздуха будет подниматься максимум до +17 градусов, а ночью местами опустится до +1.

В пятницу, 28 августа, днем существенных осадков не ожидается. Северо-западный ветер ночью будет слабым, днем - умеренным. Температура воздуха в ночь на 28 августа составит +3...+8 градусов, днем воздух прогреется до +14...+19.

В субботу, 29 августа, существенных осадков также не ожидается. Небольшой дождь возможен в северных районах. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью температура опустится до +1...+6 градусов, днем будет +12...+17.

Похожая погода сохранится и в воскресенье, 30 августа. Существенных осадков не прогнозируется, однако в северных районах возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер останется умеренным. Ночью столбики термометров покажут +1...+6 градусов, днем воздух прогреется до +12...+17.

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