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НовостиОбщество27 августа 2026 17:00

В Башкирии организуют 59 площадок для сельхозярмарок

Жителей Башкирии приглашают на сельхозярмарки с 28 по 30 августа
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Сельхозярмарки пройдут в Башкирии в течение трех дней.

Сельхозярмарки пройдут в Башкирии в течение трех дней.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с 28 по 30 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговые площадки будут работать в 41 муниципалитете и городе республики.

Как сообщили в Министерстве торговли и услуг Башкирии, всего на предстоящих ярмарках организуют 59 площадок.

Жители и гости республики смогут посетить сельскохозяйственные ярмарки в течение трех дней - с пятницы по воскресенье.

Адреса площадок опубликованы на сайте регионального ведомства.

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