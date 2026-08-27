В Башкирии организуют 59 площадок для сельхозярмарок

Сельхозярмарки пройдут в Башкирии в течение трех дней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с 28 по 30 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговые площадки будут работать в 41 муниципалитете и городе республики.

Как сообщили в Министерстве торговли и услуг Башкирии, всего на предстоящих ярмарках организуют 59 площадок.

Жители и гости республики смогут посетить сельскохозяйственные ярмарки в течение трех дней - с пятницы по воскресенье.

Адреса площадок опубликованы на сайте регионального ведомства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.