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НовостиОбщество27 августа 2026 16:15

В Башкирии ожидается вторая волна активности клещей

Более 6 тысяч жителей Башкирии обратились к врачам после укусов клещей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии предупредили о новом всплеске активности.

В Башкирии предупредили о новом всплеске активности.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Башкирии предупредили о второй волне активности клещей. Осенний пик традиционно приходится на последние недели августа и первые дни сентября.

По данным Управления Роспотребнадзора по Башкирии, с начала августа после присасывания клещей за медицинской помощью обратились более 6 тысяч жителей республики. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких обращений было более 9 тысяч.

В мэрии Уфы призвали жителей не терять бдительность, несмотря на то, что число обращений в этом году снизилось.

Особую опасность представляют инфекции, которые передаются через укусы клещей. Среди них - клещевой энцефалит и болезнь Лайма, или боррелиоз.

При посещении лесов, парков и других мест, где могут обитать клещи, жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

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