В Башкирии ожидается вторая волна активности клещей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Жителей Башкирии предупредили о второй волне активности клещей. Осенний пик традиционно приходится на последние недели августа и первые дни сентября.
По данным Управления Роспотребнадзора по Башкирии, с начала августа после присасывания клещей за медицинской помощью обратились более 6 тысяч жителей республики. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких обращений было более 9 тысяч.
В мэрии Уфы призвали жителей не терять бдительность, несмотря на то, что число обращений в этом году снизилось.
Особую опасность представляют инфекции, которые передаются через укусы клещей. Среди них - клещевой энцефалит и болезнь Лайма, или боррелиоз.
При посещении лесов, парков и других мест, где могут обитать клещи, жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.