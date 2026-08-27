В Башкирии ожидается вторая волна активности клещей

В Башкирии предупредили о новом всплеске активности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Башкирии предупредили о второй волне активности клещей. Осенний пик традиционно приходится на последние недели августа и первые дни сентября.

По данным Управления Роспотребнадзора по Башкирии, с начала августа после присасывания клещей за медицинской помощью обратились более 6 тысяч жителей республики. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких обращений было более 9 тысяч.

В мэрии Уфы призвали жителей не терять бдительность, несмотря на то, что число обращений в этом году снизилось.

Особую опасность представляют инфекции, которые передаются через укусы клещей. Среди них - клещевой энцефалит и болезнь Лайма, или боррелиоз.

При посещении лесов, парков и других мест, где могут обитать клещи, жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.