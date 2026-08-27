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НовостиОбщество27 августа 2026 15:40

В Уфе водителей предупредили о продлении ограничений в тоннеле

В тоннеле Восточного выезда в Уфе продолжаются работы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе до 18 сентября продлили ограничение движения в тоннеле Восточного выезда.

В Уфе до 18 сентября продлили ограничение движения в тоннеле Восточного выезда.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе до 18 сентября продлили ограничение движения по левой полосе южного тоннеля Восточного выезда в направлении федеральной трассы М-5 «Урал».

Как сообщили в Минтрансе Башкирии, ограничения связаны с проведением работ по устройству огнезащитного покрытия центральной опоры тоннеля.

Водителям необходимо учитывать действующее ограничение при планировании маршрута в сторону федеральной трассы.

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