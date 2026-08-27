Промпроизводство в Башкирии за семь месяцев выросло на 8 процентов

В Башкирии рассказали о росте промышленного производства. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Индекс промышленного производства в Башкирии за семь месяцев 2026 года увеличился на 8 процентов. Новые данные глава республики Радий Хабиров привел на пленарном заседании VIII Гражданского форума РБ.

По словам руководителя региона, информацию он получил от органов статистики непосредственно в день проведения форума.

- Индекс промышленного производства в республике за семь месяцев текущего года вырос на восемь процентов. Цифра говорит сама за себя, - отметил Радий Хабиров.

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