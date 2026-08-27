В Башкирии бензин оказался одним из самых дешевых в России

Башкирия оказалась в топ-3 регионов с дешевым бензином. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Башкирия заняла второе место в России по доступности автомобильного бензина. Такие данные за июль 2026 года приводит агентство «ПромРейтинг».

Республика уступила только Омской области. На третьей строчке оказалась Ярославская область. Самые высокие цены на бензин в июле зафиксировали в Крыму и Тыве.

В целом по России средняя потребительская стоимость автомобильного бензина в июле составила 77,14 рубля за литр. За месяц показатель увеличился на 4,76 рубля.

Средняя цена бензина АИ-92 составила 73,21 рубля за литр. По сравнению с июнем топливо подорожало на 4,45 рубля за литр.

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