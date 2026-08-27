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НовостиОбщество27 августа 2026 13:29

Пропавшую 25-летнюю жительницу Башкирии нашли живой

В Башкирии завершились поиски 25-летней Расимы Гареевой
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии завершились поиски 25-летней Расимы Гареевой.

В Башкирии завершились поиски 25-летней Расимы Гареевой.

В Бакалинском районе Башкирии завершились поиски 25-летней Расимы Гареевой. Женщину нашли живой.

Информация об этом появилась в ДПСО «БаРС» (БашРегионСпас). Известно, что нуждающаяся в медпомощи Расима Гареева, 2000 года рождения, проживает в селе Туктагулово Бакалинского района, где несколько дней назад бесследно исчезла.

Добровольцы поискового отряда распространяли информацию о ее исчезновении и просили жителей помочь установить местонахождение женщины.

Теперь поисковые мероприятия завершены. Расима Гареева найдена живой. Обстоятельства пропажи девушки не разглашаются.

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