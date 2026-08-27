На вокзале Уфы пассажиры прятали наркотики в бюстгальтере и кроссовках

На вокзале Уфы у пассажиров нашли спрятанные наркотики. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На железнодорожном вокзале Уфы транспортные полицейские провели серию задержаний в рамках антинаркотической операции «МАК-2026». У пассажиров обнаружили запрещенные вещества, которые они пытались спрятать в личных вещах и одежде.

Одной из задержанных стала 31-летняя жительница Уфы. Во время патрулирования платформы сотрудники обратили внимание на женщину и провели ее личный досмотр. Небольшой сверток обнаружили в ее вещах. По данным экспертизы, внутри находилось наркотическое средство. Как уточняет «Башинформ», женщина спрятала сверток в бюстгальтере. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение наркотиков.

Другой случай произошел с 34-летним пассажиром из Челябинской области. Мужчина приехал в Уфу из Усть-Катава. Сотрудники зоны досмотра обратили внимание на его рюкзак, а во время проверки обуви обнаружили внутри кроссовок три плотных свертка с синтетическим наркотиком.

Общий вес обнаруженного вещества превысил восемь граммов. В отношении мужчины избрана мера пресечения по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств. Правоохранители считают, что обстоятельства хранения указывали на намерение распространить наркотик.

Еще одного подозреваемого задержали сотрудники отдела контроля за оборотом наркотиков совместно с бойцами СОБР «Гроза» Росгвардии. 37-летний житель Уфы, по данным полиции, готовился распространить на территории России более 190 граммов наркотических веществ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

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