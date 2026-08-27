19-летнего жителя Башкирии приговорили к обязательным работам за пьяную езду

19-летний житель Белебеевского района получил наказание за пьяное вождение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белебеевском районе 19-летнего местного жителя приговорили к 200 часам обязательных работ за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как установил суд, ранее юношу уже привлекали к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, спустя два месяца он вновь сел за руль пьяным.

В мае 2026 года молодой человек управлял автомобилем ВАЗ 21093, который принадлежит его отцу. Поездку пресекли сотрудники дорожно-патрульной службы.

В суде подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ. Кроме того, юношу лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

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