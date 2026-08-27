Ремонт моста через Ай в Башкирии завершен на 80%

В Башкирии на 80% готов мост через реку Ай на важной дороге в соседние регионы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт моста через реку Ай на дороге Кропачево - Месягутово - Ачит в Башкирии выполнен на 80%. Работы на 300-метровом сооружении возле райцентра Большеустьикинское планируют завершить к ноябрю 2026 года.

Как сообщили в Минтрансе Башкирии, ремонт проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Начальная стоимость контракта составляет 370 млн рублей, из которых 350 млн рублей выделено из федерального бюджета.

Сейчас работы идут по графику, перенос сроков сдачи объекта не ожидается. На время ремонта движение по мосту организовано по одной его половине.

Напомним, переправа имеет важное значение для транспортного сообщения северо-востока Башкирии. Дорога Кропачево - Месягутово - Ачит проходит через несколько районов республики и соединяет регион с Челябинской и Свердловской областями. Кроме того, трасса обеспечивает выход на федеральные дороги М-5 «Урал» и М-12 «Восток». Ежедневно по мосту проезжает около 3,5 тысячи автомобилей.

Помимо ремонта моста, в 2026 году на дороге Кропачево - Месягутово - Ачит обновляют еще два участка.

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