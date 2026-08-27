В Уфе на выходных перекроют набережную Белой из-за массового забега

В Уфе перекроют набережную Белой из-за забега «Здоровое Отечество». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

30 августа на Набережной Белой в Уфе пройдет массовый забег «ЗО.БЕГ» («Здоровое Отечество»). Из-за спортивного мероприятия движение транспорта на участке набережной временно ограничат.

Проезд будет закрыт с 22:00 29 августа до 18:00 30 августа. Ограничения введут на участке от места под памятником Салавату Юлаеву до улицы Сочинской. Также в воскресенье перекроют спуск на набережную по улице генерал-губернатора Перовского - от парковки на нижней площадке уфимского амфитеатра.

Водителям на время проведения мероприятия придется учитывать ограничения при планировании маршрута.

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