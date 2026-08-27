19-летний житель Башкирии отдал данные карт мошенникам за 20 тысяч рублей

Житель Нефтекамска передал банковские карты для мошеннических схем и попал под суд. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Нефтекамска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 19-летнего студента колледжа. Молодого человека признали виновным в неправомерном обороте средств платежей.

Как установил суд, с сентября по октябрь прошлого года юноша, желая заработать, передал знакомому данные своих банковских карт. Их планировали использовать в мошеннических схемах.

За участие в незаконной схеме студент получил 20 тысяч рублей. В суде молодой человек полностью признал свою вину.

Суд назначил ему 240 часов обязательных работ. Кроме того, в доход государства конфисковали телефон и деньги, полученные за совершение преступления.

В отношении соучастника ранее уже был вынесен обвинительный приговор.

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