В Башкирии заведующую детсадом наказали после травмирования ребенка

осле травмирования ребенка в детсаду Башкирии наказали воспитателя и заведующую. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дюртюлинском районе Башкирии заведующую детским садом привлекли к административной ответственности после травмирования воспитанника. Проверку провела Дюртюлинская межрайонная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел в апреле 2026 года. Во время пребывания в детском саду ребенок получил кровоподтеки и ссадину в области левого колена. Прокуратура установила, что в учреждении ненадлежащим образом была организована работа по обеспечению безопасных условий для детей. Кроме того, руководитель детского сада не проинформировала органы системы профилактики о случившемся.

По результатам проверки прокуратура внесла заведующей представление. После его рассмотрения воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности. Также по постановлениям межрайонной прокуратуры заведующую привлекли к административной ответственности за непредставление необходимых сведений и нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций.

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