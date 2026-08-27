Житель Башкирии купил билет после неудачного дня и выиграл миллион

Житель Башкирии выиграл миллион и решил вложить деньги в бизнес. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Агент по недвижимости из Башкирии выиграл 1 млн рублей в лотерею. Билет мужчина приобрел через мобильную версию, а выигрыш планирует вложить в инвестиции и развитие собственного бизнеса.

По словам победителя, обычно он участвует в числовых и быстрых лотереях. Как правило, мужчина выбирает автоматические комбинации чисел, но несколько цифр меняет самостоятельно.

На этот раз к покупке билета его подтолкнул не самый приятный день. Мужчина решил отвлечься и попытать удачу. Сначала ему удалось выиграть небольшую сумму. На полученные деньги он приобрел еще несколько билетов. Позже на телефон пришло сообщение о выигрыше.

Сначала мужчина не поверил, что речь идет о миллионе рублей. Он убрал телефон и некоторое время просто обдумывал увиденное. Только спустя время осознал размер выигрыша и начал выяснять, как получить деньги.

Остаток дня победитель провел, размышляя о том, на что потратить миллион. В итоге он решил направить средства на инвестиции и развитие своего дела.

Помимо работы агентом по недвижимости, мужчина занимается перепродажей автомобилей. В свободное время он старается отдыхать от телефонных звонков и разговоров.

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