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НовостиОбщество27 августа 2026 10:00

Превышение ПДК более чем втрое: в уфимском воздухе зафиксировали высокое содержание опасных веществ

В воздухе Уфы зафиксировали превышение нормы опасных веществ
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе зафиксировали превышение опасных веществ в воздухе. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

25 августа уровень загрязнения атмосферы в городе оценили как повышенный. На проспекте Октября, 141 в 13:00 содержание этилбензола превысило норму в 2,3 раза. Вечером того же дня там выявили превышение этилбензола в 2,1 раза и изопропилбензола – в 3,3 раза.

На улице Гафури, 101 в 13:00 зафиксировали повышенное содержание этилбензола – в 1,3 раза выше нормы. По остальным веществам превышений не выявили.

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