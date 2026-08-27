Превышение ПДК более чем втрое: в уфимском воздухе зафиксировали высокое содержание опасных веществ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе зафиксировали превышение опасных веществ в воздухе. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

25 августа уровень загрязнения атмосферы в городе оценили как повышенный. На проспекте Октября, 141 в 13:00 содержание этилбензола превысило норму в 2,3 раза. Вечером того же дня там выявили превышение этилбензола в 2,1 раза и изопропилбензола – в 3,3 раза.

На улице Гафури, 101 в 13:00 зафиксировали повышенное содержание этилбензола – в 1,3 раза выше нормы. По остальным веществам превышений не выявили.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.