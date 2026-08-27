Схватили случайного прохожего, похитили и ограбили: двух уфимцев-разбойников отправили на нары

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Двое жителей Уфы осуждены за похищение студента и разбой. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В ноябре прошлого года мужчины на Lada Priora подъехали к одному из уфимских колледжей. Встретив случайного студента, они начали оказывать на него психологическое давление и под угрозами посадили в машину. Демонстрируя нож, потребовали деньги. Затем отобрали телефон и через мобильное приложение перевели себе 20 тысяч рублей.

Суд признал мужчин виновными по уголовным статьям «Похищение человека», «Вымогательство» и «Разбой». Одному назначили 5,5 лет колонии строгого режима, второму – 6 лет.

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