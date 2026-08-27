Холодный воздух с Арктики нагрянет в Башкирии: в республике резко похолодает, возможны заморозки

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии во второй половине недели резко похолодает. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Холодный арктический воздух сместится на Урал в тыловой части циклона. Ночная температура опустится с +7, +12° до +2, +7°, дневная – с +17, +22° до +12, +17°.

В выходные в северных и горных районах республики возможны ночные и утренние заморозки – как в воздухе, так и на поверхности почвы. Дожди ожидаются преимущественно на севере республики. Сегодня осадки охватят большинство районов, кроме южных.

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