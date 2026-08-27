Премии учителей себе в карман: директор башкирской школы украла почти миллион рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии бывший директор школы в Белорецке присвоила почти миллион рублей премий. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

С 2018 по 2023 год женщина утверждала приказы о начислении премий сотрудникам, а затем через своего заместителя требовала передавать ей часть полученных денег. Заместитель не знала о преступных намерениях руководителя. Деньги передавали наличными. Общая сумма составила более 960 тысяч рублей.

Белорецкий межрайонный суд признал женщину виновной по статье «Превышение должностных полномочий» и назначил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд лишил ее права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных образовательных организациях сроком на 1 год.

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