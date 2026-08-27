Похищал и угрожал ножом: уфимец не дает спокойно жить бывшей девушке и ее семье

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России взял на контроль дело о преследовании женщины в Уфе. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

В социальных сетях появилась информация о том, что житель Уфы после расставания преследует бывшую девушку и угрожает ей и ее семье. По словам женщины, мужчина ранее похищал ее и угрожал ножом. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Угроза убийством», однако фигурант все еще на свободе. Женщина опасается не только за себя, но и жизнь близких.

Следком Башкирии направил в надзорное ведомство ходатайство об изъятии дела из полиции и передаче его в свое производство.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о результатах.

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