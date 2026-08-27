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НовостиПроисшествия27 августа 2026 7:48

На веранде нашли тело: в Башкирии страшное ЧП унесло жизнь мужчины

В Башкирии на веранде сгоревшего дома нашли тело мужчины
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Буздякском районе Башкирии в пожаре погиб 71-летний мужчина. Об этом рассказали в МЧС республики.

Пожарные ликвидировали возгорание бревенчатого дома в деревне Письмянтамак. Огонь также повредил два автомобиля – «Лада» и «Ока». При разборе места ЧП на веранде нашли тело мужчины. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают следователи и дознаватель МЧС.

В экстренном ведомстве напомнили правила пожарной безопасности: не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, не перегружать электросеть, отключать на ночь зарядные устройства и установить дома пожарный извещатель.

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