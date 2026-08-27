Скрыл от налоговой 18 миллионов: директора уфимской компании осудили за крупную махинацию

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Директор компании в Уфе скрыл от налоговой почти 20 миллионов рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Мужчина проводил расчеты с контрагентами через стороннюю фирму и направлял распорядительные письма о переводе денег в обход арестованных счетов компании. Так он скрыл более 18 миллионов рублей, за счет которых должны были взыскать налоговую недоимку.

– С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а также сохранил арест на имущество юридического лица на сумму 19 млн рублей, – сообщает прокуратура.

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