Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2026 7:33

Скрыл от налоговой 18 миллионов: директора уфимской компании осудили за крупную махинацию

В Уфе директор компании скрыл от налоговой 18 миллионов рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Директор компании в Уфе скрыл от налоговой почти 20 миллионов рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Мужчина проводил расчеты с контрагентами через стороннюю фирму и направлял распорядительные письма о переводе денег в обход арестованных счетов компании. Так он скрыл более 18 миллионов рублей, за счет которых должны были взыскать налоговую недоимку.

– С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а также сохранил арест на имущество юридического лица на сумму 19 млн рублей, – сообщает прокуратура.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.