В Башкирии девочка получила тяжелую травму во время верховой езды: владельца конного клуба оштрафовали

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Верховный суд Башкирии взыскал с владельца конного клуба более 600 тысяч рублей за травму ребенка. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

Девочка на протяжении двух лет занималась верховой ездой в конном клубе. В октябре 2023 года во время занятия лошадь начала брыкаться. Несовершеннолетняя упала и получила тяжелую травму. Сотрудники клуба не вызвали скорую помощь и не сообщили родителям о происшествии.

После досудебной претензии владелец клуба добровольно выплатил 41 150 рублей. Однако требования родителей полностью удовлетворены не были. Они обратились в суд и попросили взыскать в пользу дочери компенсацию морального вреда в миллион рублей, штраф в размере 50% от взысканной суммы, а также по 150 тысяч рублей в пользу каждого из родителей.

Суд установил, что услуга не отвечала требованиям безопасности. С учетом требований разумности и справедливости суд взыскал с владельца клуба компенсацию морального вреда в пользу ребенка и родителей, а также штраф на общую сумму 635 тысяч рублей.

Предприниматель обжаловал решение. Верховный суд республики оставил его без изменений.

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