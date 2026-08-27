Уехала из России и помогал террористам в Сирии: жительницу Башкирии осудили за терроризм

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Башкирии получила срок за участие в террористической организации, запрещенной на территории России. Об этом рассказали в ФСБ республики.

По данным силовиков, 41-летняя уроженка Стерлитамака в 2014 году покинула Россию и вступила в ряды незаконного вооруженного формирования. Женщина исповедовала радикальную исламскую идеологию.

На территории Сирии она принимала активное участие в деятельности запрещенной организации. Женщина выполняла работы по обеспечению жизнедеятельности боевиков. Ее обучили обращению с огнестрельным оружием и взрывными устройствами для участия в боевых столкновениях против правительственных войск Сирии.

После поражения вооруженного формирования женщину доставили в Турцию и депортировали в Россию. 2-й Западный окружной военный суд Москвы признал ее виновной по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Участие в незаконном вооруженном формировании». Суд назначил женщине 13 лет лишения колонии общего режима и штраф в 400 тысяч рублей.

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