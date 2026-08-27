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НовостиОбщество27 августа 2026 5:06

«Беспилотная опасность» в Башкирии все: режим действовал больше пяти часов

В Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии снят режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.

Ранее в республике были объявлены «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность». Из-за угроз аэропорт «Уфа» ввел ограничения на прием и выпуск рейсов. Режим ракетной опасности был снят раньше, беспилотная угроза сохранялась дольше и продлилась больше пяти часов.

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