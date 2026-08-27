Заболеваемость наркоманией в Башкирии: назван самый пораженный заболеванием район республики

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Туймазинский район стал самым неблагополучным по заболеваемости наркоманией муниципалитетом Башкирии. Об этом сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на данные из доклада МВД республики.

По итогам 2025 года в регионе зарегистрировали 8195 человек с диагнозами «наркомания», «токсикомания» и «пагубное употребление наркотических и ненаркотических веществ с вредными последствиями». По сравнению с 2024-м общее число заболевших снизилось на 1%.

В среднем по региону уровень пораженности составил 202,7 случая на 100 тысяч населения. В Туймазинском районе показатель достиг 388,2 на 100 тысяч жителей. На втором месте – Уфа с результатом 342,6. Далее идут Стерлитамак (314,1), Октябрьский (270,4), Белорецкий (261,5), Благовещенский (252,9) и Белебеевский (217,3) районы.

Самая благоприятная обстановка – в Аскинском и Ермекеевском районах. Там в прошлом году людей на учете у нарколога не зарегистрировали вообще.

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