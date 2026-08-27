Уфимский аэропорт ограничил работу: это произошло на фоне «Беспилотной опасности» и «Ракетной опасности»

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня ночью, 27 августа, в международном аэропорту «Уфа» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Причина – объявленные на территории республики режимы «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность». Власти призвали жителей быть бдительными.

МЧС напоминает правила безопасности. Необходимо держаться подальше от окон – осколки стекла могут быть опасны при взрыве.

– Не выходи на улицу без необходимости. Не подходите к обломкам БПЛА, сообщите о происшествии по номеру 112. Следите за сообщениями в официальных источниках, – заявили в экстренном ведомстве.

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