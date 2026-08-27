«Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность» разом: в Башкирии введены два спецрежима

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня ночью, 27 августа, в Башкирии объявили одновременно два режима: «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В международном аэропорту «Уфа» введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Власти призвали жителей быть бдительными.

МЧС напоминает правила безопасности при объявлении таких режимов. Нужно держаться подальше от окон – осколки стекла могут быть опасны при взрыве. Без необходимости не стоит выходить на улицу. Нельзя подходить к обломкам беспилотников – о находке нужно сообщить по номеру 112. Также необходимо следить за сообщениями в официальных источниках.

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