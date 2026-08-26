Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 августа 2026 15:44

Жительниц Башкирии с диабетом обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры

Двум жительницам Башкирии с диабетом выдали необходимые препараты
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прокуратура нашла нарушения при обеспечении лекарствами двух жительниц Башкирии.

Прокуратура нашла нарушения при обеспечении лекарствами двух жительниц Башкирии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Белокатайского района проверила, как в муниципалитете соблюдается законодательство в сфере здравоохранения. Поводом стали проблемы с обеспечением двух местных жительниц необходимыми лекарствами.

Как установили сотрудники прокуратуры, обе женщины страдают сахарным диабетом и нуждаются в регулярном приеме медикаментов. Однако рецепты на получение препаратов в льготном порядке им не выписывали. Также заявки на необходимые лекарства направлялись в уполномоченное ведомство несвоевременно.

После вмешательства прокуратуры пациентки получили необходимые лекарственные препараты в полном объеме.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.