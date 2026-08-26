Жительниц Башкирии с диабетом обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры

Прокуратура нашла нарушения при обеспечении лекарствами двух жительниц Башкирии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Белокатайского района проверила, как в муниципалитете соблюдается законодательство в сфере здравоохранения. Поводом стали проблемы с обеспечением двух местных жительниц необходимыми лекарствами.

Как установили сотрудники прокуратуры, обе женщины страдают сахарным диабетом и нуждаются в регулярном приеме медикаментов. Однако рецепты на получение препаратов в льготном порядке им не выписывали. Также заявки на необходимые лекарства направлялись в уполномоченное ведомство несвоевременно.

После вмешательства прокуратуры пациентки получили необходимые лекарственные препараты в полном объеме.

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