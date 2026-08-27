Дожди, грозы и похолодание: стала известна погода в Башкирии на ближайшие три дня

В Башкирии к выходным похолодает до +12 градусов днем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются дожди, грозы и постепенное похолодание. Самым теплым днем станет четверг, 27 августа, когда воздух прогреется до +22 градусов.

В ночь на 27 августа местами пройдет небольшой дождь, возможны грозы. Температура воздуха составит +7...+12 градусов. Днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На юге республики существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет северо-западным, днем умеренным, местами с порывами до сильного. Температура поднимется до +17...+22 градусов.

В пятницу, 28 августа, существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь возможен ночью в северных районах. Ветер сменит направление на западное и северо-западное и останется умеренным. Ночью будет +3...+8 градусов, днем воздух прогреется до +13...+18 градусов.

В субботу, 29 августа, существенных осадков также не прогнозируется. Небольшой дождь возможен днем в северных районах. Ветер будет северным и северо-западным, умеренным. Ночью температура опустится до +2...+7 градусов, днем составит +12...+17 градусов.

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