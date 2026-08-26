Башкирия вошла в тройку регионов России по динамике промышленного производства

Башкирия стала второй в России по динамике промышленного производства. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Башкирия заняла второе место в интегральном рейтинге динамики промышленного производства среди регионов России по итогам первого полугодия 2026 года. Лидером стала Москва, третье место заняла Московская область, сообщает РБК – Уфа.

Рейтинг подготовил Центр развития региональной политики. Специалисты оценивали промышленное развитие крупных регионов по нескольким показателям - индексу промышленного производства, результатам обрабатывающих отраслей и оценке Минпромторга эффективности промышленной политики.

В Башкирии промышленное производство за первые шесть месяцев года выросло на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Для сравнения, в Москве рост составил 12,1%, в Татарстане - 6,2%, в Дагестане - 6%.

В пятерку лидеров рейтинга также вошли Татарстан, занявший четвертое место, и Дагестан вместе с Санкт-Петербургом, разделившие пятую позицию.

По данным аналитиков, наиболее стабильную динамику показали Москва, Башкирия, Московская область и Татарстан. Основной вклад в рост промышленного производства в этих регионах внесли предприятия обрабатывающего сектора.

В целом по России промышленное производство в первом полугодии увеличилось на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо регионов-лидеров, рост промышленного производства зафиксировали в Санкт-Петербурге - на 3,4%, Московской области - на 3,3%, а также в Нижегородской области - на 0,2%.

Аналитики связывают высокие показатели ряда регионов с большой долей предприятий оборонно-промышленного комплекса в структуре их экономики. При этом в других крупных субъектах России по итогам первого полугодия промышленное производство снизилось.

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