В Стерлитамаке задержали подозреваемого в серии краж из магазинов

В Стерлитамаке полиция задержала 27-летнего местного жителя, которого подозревают в серии хищений из торговых центров и сетевых магазинов. На данный момент правоохранители установили около 10 эпизодов.
По данным пресс-службы МВД по Башкирии, задержанный признался в совершенных преступлениях. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Кроме того, полицейские составили в отношении него протоколы об административных правонарушениях за мелкие хищения.
Сейчас сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.
Расследование уголовного дела продолжается.
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