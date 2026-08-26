В Стерлитамаке задержали подозреваемого в серии краж из магазинов

В Башкирии задержали подозреваемого в серии краж из торговых центров.

В Стерлитамаке полиция задержала 27-летнего местного жителя, которого подозревают в серии хищений из торговых центров и сетевых магазинов. На данный момент правоохранители установили около 10 эпизодов.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, задержанный признался в совершенных преступлениях. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Кроме того, полицейские составили в отношении него протоколы об административных правонарушениях за мелкие хищения.

Сейчас сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.

Расследование уголовного дела продолжается.

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