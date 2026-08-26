Житель Ишимбая лишился Audi A7 за повторную пьяную езду

Любитель пьяной езды из Башкирии лишился автомобиля по решению суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ишимбайский городской суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, которого признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как установил суд, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. При этом водительских прав у него не было. Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Во время поездки его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему 240 часов обязательных работ. Кроме того, мужчину на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Автомобиль Audi A7, на котором мужчина совершил нарушение, суд постановил конфисковать и обратить в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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